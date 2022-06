Sekreti i Monzas: Kush qëndron pas ekipit të ri të Serie A?

-Përktheu në shqip Albeu.com

Monza nuk është vetëm Formula 1. Me 116 milionë euro, Berlusconi i ka futur në Serinë A. Milioneri italian ndërton Milanin e tij të ri me Adriano Gallianin, Kevin-Prince Boateng apo Mario Ballotellin. Një shpenzim që nuk është ende fitimprurës: klubi tashmë ka 70 milionë borxhe.

Në vitin 2018, Monza modeste luajti në Serinë C. Sot, kur kanë kaluar vetëm katër vjet, nuk është më aq modest dhe është një ekip i Serisë A. Sekreti i ngjitjes së shpejtë? Silvio Berlusconi dhe 116 milionë eurot që ka investuar në atë që është Milani i tij i ri, shkruan albeu.com.

Rithemeluar në 2015

Duket se Berluskonit nuk i kanë mjaftuar tre dekada kushtuar futbollit. Në vitin 2017 ai mbylli skenën e tij te Milani, pas 31 vitesh në krye të një klubi në të cilin bëri histori, por një vit më vonë ai pa te Monza, një ekip i rithemeluar në 2015 pasi kishte shpallur falimentimin, mundësia e përsosur për t’u rikthyer si lider.

Me një operacion të shpejtë prej gati tre milionë euro, manjati mediatik mbajti 100% të gjithë veriut të Italisë. Synimi i Berlusconit ishte i qartë, për të arritur sa më shpejt në Serinë A.

Pronari i grupit financiar Fininvest më pas filloi të ndërtojë një projekt sportiv të shpejtë, dhe 116 milionë euro më vonë të shpërndara në transferta, rritje kapitali dhe infrastrukturë të re për skuadrën, një shifër e tepruar për skuadrat e kategorisë së tretë dhe të dytë, ai ia arriti.

Më shumë humbje sesa përfitime

Megjithatë, siç raportojnë mediat italiane të specializuara në ekonomi dhe futboll CalcioeFinanza”, nuk ka qenë një operacion ekonomikisht i frytshëm për presidentin 85-vjeçar.

Pavarësisht ardhjes së Fininvest në Monza, skuadra ende nuk po fiton. Në këto katër vite, skuadra e Lombardës ka përfunduar gjithmonë me minus duke gjeneruar një borxh global prej gati 70 milionë eurosh.

Por, ngjitja në Serinë A ka ndryshuar skenarin. Nuk është një borxh, larg nga kjo, i papërballueshëm për një nga grupet më të rëndësishme financiare në Itali apo për një Berlusconi që tani do të ketë një numër më të madh të ardhurash nga reklamat dhe shpërndarja e të drejtave televizive, diçka që do të ndihmojë në korrigjimin e deficitit, shkruan albeu.com.

Ngjitja nuk i ndal ëndrrat

Pas një finale të mundimshme në play off-in e promovimit kundër Pizës (3-4), Monza u bë një ekip në kategorinë më të lartë të futbollit italian. Për të arritur në këtë pikë, lojtarë si Kevin-Prince Boateng apo Mario Balloteli, emra të mëdhenj të futbollit me çmime dhe rroga që nuk ishin në dispozicion të asnjë ekipi tjetër në kategori, e ndihmuan Berlusconin të përshpejtonte procesin e rritjes së Monzas.

Një proces që për vetë Silvion nuk ka përfunduar. Në moshën 85-vjeçare, ish-kryeministri italian, sapo u vërtetua promovimi i skuadrës së tij, deklaroi se objektivi i radhës nuk ishte tjetër veçse fitorja e Serie A dhe e ngjitja në Champions League.

Dhe është se me 6600 milionë euro pasuri sipas vlerësimit të fundit të revistës Forbes, Berlusconi mund ta kthejë përmbys tregun e verës italiane këtë verë. Emra si Belloti, Ranocchia, Junior Messias apo, sërish, vetë Balloteli, kanë filluar të tingëllojnë si nënshkrime të mundshme.

Galliani, dora e tij besnike e djathtë

Për këtë planifikim sportiv, ai ka në krah Adriano Gallianin, shoqëruesin e tij besnik që prej ditëve në Milano. Galliani, në krye të menaxhimit sportiv të klubit, tashmë ka nënshkrimin e parë të Monzas të lidhur si një ekip i Serisë A: “Unë jam ai që shpenzoj, Fininvest vendos paratë”, tha ai të mërkurën.

Objektivi i Monzas me këtë inkorporim është të vendosë bazat sportive gjatë fushatës së ardhshme, e para në të gjithë historinë e saj në Serinë A, për të ruajtur kategorinë me aftësi paguese dhe për t’iu afruar pozicioneve evropiane në afat të shkurtër.

Rritja e të ardhurave për qytetin

Ngritja e Monzas në Serie A ka shumë pasoja dhe një prej tyre do të jetë rritja financiare që do të përjetojë një qytet ku nuk është folur kurrë për futbollin aq shumë sa tani.

Qyteti i Monzas është i njohur sportivisht për pritjen e një prej çmimeve të mëdha të Formula 1 dhe për të qenë shtëpia e ekipit më të suksesshëm në histori (Ferrari). Berlusconi ka arritur, në mënyrën e tij, që në qendër të vëmendjes të mos vihen vetëm Monza për një fundjavë, por për Monza të flitet çdo fundjavë në Itali. Do të ketë Monza përtej Tempullit të Shpejtësisë.

Të mësuar të jenë në qendër të vëmendjes maksimumi një javë në vit, banorët e qytetit do të shohin, si çdo dy fundjavë, një ekip të kategorisë më të lartë të futbollit italian, të shoqëruar nga mediat dhe tifozët e tyre përkatës mbush rrugët dhe dyqanet e saj.

Të gjitha, natyrisht, me një datë të shënuar në kalendar për Berlusconin. Derbin e tij. Monza-Milan do të jetë padyshim ndeshja e tij më e pritur e sezonit, në të cilën do të shohë dy veprat e tij madhështore në fushën e blertë, duke luftuar në kategorinë më të lartë të futbollit italian.

Milani i ri i Berlusconit është tashmë një realitet. Dhe, siç siguroi Berlusconi, ai premton të japë shumë nga vetja në vitet e ardhshme. /albeu.com/