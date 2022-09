Sekreti i Ancelottit bën që Real Madrid të fitojë çdo ndeshje dhe mos të ketë dëmtime

Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema dhe Vinicius ishin të njëmbëdhjetët me të cilët Madridi e nisi zyrtarisht sezonin në finalen e Superkupës së Europës më 10 gusht. Që atëherë, ekipi fillestar nuk ka reshtur së ndryshuari lojë pas loje.

Ancelotti nuk ka përsëritur njëmbëdhjetë as edhe një herë. Jo vetëm kaq, por ai ka zgjedhur ta ndryshojë jo pak. Në tetë ndeshjet pas asaj të Eintracht, ai ka bërë 31 ndryshime në njëmbëdhjetë titullarët, mesatarisht pothuajse katër lëvizje për lojë. Ndryshime që po bëjnë mrekulli për skuadrën dhe që janë kyçe në fitoret e Madridit në fillim të sezonit.

Menaxhimi i skuadrës nga Ancelotti ka qenë i patëmetë. 5, 4, 3, 4, 2, 5, 5 dhe 3 janë ndryshimet që ai ka bërë në ekipin titullar pas Superkupës së Europës. Në tre raste ai praktikisht ndryshoi gjysmë ekipi (Almeria, Mallorca dhe Leipzig). Dhe kundër Celtic, pasi mposhti Betisin, ishte rasti në të cilin njëmbëdhjetëshen titullare ndryshuan më së paku 2 lojtarë.

Fakti është se rotacionet po i bëjnë mirë ekipit. Një shpërndarje minutash që e mban grupin me intensitetin e nevojshëm në çdo angazhim, aktivizon një pjesë të madhe të skuadrës dhe lejon përpjekjet e dozimit për të minimizuar rrezikun e lëndimit. E gjithë kjo pa dinamikën triumfuese në të cilën e gjen veten të ndikuar. Ancelotti ka përdorur tashmë 21 lojtarë dhe vetëm Lunin, Vallejo dhe Odriozola nuk kanë luajtur ende.

Të gjitha këto ndryshime kanë bërë që Ancelotti të rreshtojë, për shembull, pesë mbrojtje të ndryshme, me atë të formuar nga Carvajal, Militao, Alaba dhe Mendy që është më e përdorura (pesë herë). Ai ka projektuar gjithashtu pesë mesfusha të ndryshme, me Tchouameni-Modric-Camavinga dhe Tchouameni-Modric-Kroos që janë më të përdorurit (tre herë secili). Ai ka përdorur gjithashtu deri në katër tridentë sulmues, me Valverde-Benzema-Vinicius ende më të rreshtuarit (pesë herë)./ h.ll/albeu.com