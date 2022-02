Scudetto një “luftë” e vërtetë, Interi kryeson, Napoli gati, Milan “ëndërrron”

Fitorja e Milanit në derbi kundër Interit ka rihapur garën për titullin kampion në Seria A. Duke fituar derbin, Interi do të kishte eliminuar Milanin nga gara për titull dhe mund ta kishte menaxhuar me qetësi udhëtimin drejt Napolit, pengesa më armiqësore përpara vijës së finishit. Dhe në vend të kësaj, në tre minuta, u ringjall Milan, vetëm një pikë prapa liderëve.

Edhe Napoli u kthye në një pikë, duke kaluar në Venecia dhe tani është zyrtarisht në garë për titullin. Goli i Osimhenit ngjall shumë shpresa te skuadra, i cili nuk ishte titullar që nga ndeshja kundër Interit më 21 nëntor, kur u dëmtua. Sulmuesi iu rikthye golit në Seria A pas 112 ditësh. E bëri me kokë, duke goditur topin jo shumë larg kockave të thyera, si për t’i njoftuar botës se ka lënë gjithçka pas. Osimhen është gati të përballet me Interin të shtunën në Maradona. Koulibaly, mbreti i ri i Afrikës, dhe Anguissa, e kthyer nga kupa kontinentale, janë gati gjithashtu.

Interi, i cili dukej se mund të mbyllte hesapet, sot e gjen veten me Milanin dhe Napolin të ngjitur pas shpine, me zikaltërtit që duhet të kompensojë një ndeshje me Bologna, por është gjithashtu e vërtetë që nëse humbet në Napoli të dielën, mund të jetë praktikisht i treti të dielën. Psikologjikisht do të peshonte. Gara e kampionatit sigurisht që do të jetë magjepsëse.

“Gazetta dello Sport” gjithë situatën e përmbledh kështu: “Interi është koka, Milani zemra, Napoli këmbët. Interi është fuqi dhe personalitet, Milani di të vuajë dhe luftojë, Napoli është teknikë dhe driblim. Secili prej të treve ka asetet për të luajtur dhe dobësi për të fshehur”./ h.ll/albeu.com