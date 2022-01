Scamacca, altertivë e Dortmund për të zëvendësuar Haaland

Erling Haaland me siguri do të largohet nga disiplina e Dortmundit këtë verë dhe gjithçka tregon se fati i tij do të jetë mes Anglisë dhe Spanjës. Nga drejtuesit e sportit gjerman e dinë se do të jetë një detyrë shumë e ndërlikuar zëvendësimi i norvegjezes dhe në listën e kandidatëve të ardhshëm vazhdon të shtohet emra.

Siç e parashikuam javën e kaluar , Karim Adeyemi është opsioni kryesor për të përforcuar epërsinë, por duke pasur parasysh çmimin e lartë të gjermanit, ata janë duke vlerësuar emra të tjerë.

Sipas informacioneve të TodoFichajes, Borussia ka vënë syrin te lojtari i Sassuolos, Gianluca Scamacca. Sulmuesi i dobët 1.95 në moshën 23-vjeçare konsiderohet si një nga vlerat e mëdha të futbollit italian, i dëshiruar nga klubet si në Premier League ashtu edhe në Serinë A.

Në parim , Juventusi ishte kandidati kryesor për të marrë shërbimet e tij, por nënshkrimi i fundit i Vlahovicit i lë të lirë gjermanët të përpiqen të mbyllin nënshkrimin e tij .

Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2025 nga Dortmundi, ata janë të gatshëm të vendosin bast për italianin dhe po përgatisin 45 milionë euro për të mbyllur operacionin.