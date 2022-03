Scaloni: Messi dhe Di Maria? Shijoni të tashmen me ta në fushën e lojës

Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni hodhi poshtë shqetësimet për të ardhmen e skuadrës, pasi Lionel Messi dhe Angel Di Maria nuk konfirmuan nëse do të vazhdonin me dy herë kampionët e botës pas Kupës së Botës 2022 në Katar.

“Pse të mendoni për të ardhmen nëse ata (Lionel Messi dhe Angel Di Maria) po jetojnë një dhuratë spektakolare. Pse të mos i shijoni tani? Është e kotë të mendosh se çfarë do të ndodhë pas Kupës së Botës.”

Scaloni iu drejtua mediave përpara ndeshjes së fundit të kualifikueseve të Botërorit të Amerikës së Jugut kundër Ekuadorit të martën e ardhshme.

Messi tha pas fitores 3-0 ndaj Venezuelës se “Mund të mendoj vetëm për atë që do të vijë më pas, mendoj vetëm për përballjen me Ekuadorin. Pas Kupës së Botës, do të më duhet të rimendoj shumë gjëra”.

Angel Di Maria ka konfirmuar se do të tërhiqet nga futbolli ndërkombëtar pas Kupës së Botës të këtij viti në Katar.

“Ajo që kam thënë gjithmonë është se futbolli është aq i vështirë dhe aq i paparashikueshëm sa Italia është lënë jashtë (nga Kupa e Botës) në mënyrë të pamerituar. Sepse mendoj se Italia është një nga skuadrat më të mira në botë. Ata janë kampionët e Evropës. Kjo tregon se sa e vështirë është”./ h.ll/albeu.com