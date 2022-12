Scaloni dhe dashuria e tij e pakushtëzuar për Deportivon me një premtim për të ardhmen

Lionel Scaloni është njeriu që e ka udhëhequr Argjentinën në finalen e Kupës së Botës në Katar dhe ka mbetur vetëm një ndeshje për të fituar Kupën e Botës. Trajneri argjentinas ka shumë lidhje me Spanjën, pasi pjesën më të madhe të karrierës së tij e kaloi në La Liga. Dashuria e tij e vërtetë e madhe është Deportivo de la CoruAa, ku ai luajti nga viti 1998 deri në 2005, edhe pse ai ishte gjithashtu te Racing Santander (sezoni 07/06) dhe Mallorca (09/08).

Ai ka një dashuri të veçantë për klubin e Deportivos. Ishte, për të, një skenë shumë e bukur nga e cila ka kujtime të shkëlqyera. Në fakt, disa muaj më parë Scaloni tregoi edhe një herë mbështetjen e tij për Deportivo. Ish-futbollisti ka postuar në rrjetet e tij sociale një video nga atmosfera e mëparshme dhe publikimin e ka shoqëruar me këtë tekst:

Lionel Scaloni nuk e ka fshehur kurrë admirimin e tij për Deportivo dhe gjithmonë ka treguar mbështetjen dhe lidhjen e tij me klubin. Është e zakonshme të shohësh publikime për klubin galician në rrjetet e tij sociale dhe, aktualisht, ai mban një foto për të në në llogarinë e tij personale në Twitter si foto kopertinë.

“Një ditë do të jem trajner i Deportivos’.

Në një intervistë për “Partidazo de Cope” pas fitores ndaj Australisë, trajneri argjentinas deklaroi se një ditë do të ishte trajner i Deportivo-s. “Jam i sigurt që do të jetë kështu. E kam shumë të qartë. Ishte shtëpia ime e dytë dhe aty u bëra futbollist. Pa Deportivon nuk do të kisha qenë as 10% i asaj që jam”. /G.D albeu.com/