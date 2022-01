Sassuolo ka fituar sot ndaj Cagliarit me rezultatin minimal 1-0.

Me këtë fitore Sassuolo arriti të kualifikohet për herë të parë në historinë e klubit të tyre në çerekfinalen e Kupës së Italisë.

Sassuolo do të ketë një përballje të vështirë pasi do të ndeshet me Juventusin në këtë fazë./ h.ll/albeu.com