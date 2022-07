Interi duhet të hollojë sulmin, veçanërisht nëse dëshiron të tentojë për Paulo Dybala.

Zikaltërit po nxitojnë për të ndërprerë kontratën me Alexis Sanchez, tashmë jashtë planeve të klubit. Atij i është ofruar 4 milionë euro si pagesë largimi, por kiliani ka bërë me dije se fillimisht dëshiron të gjejë një ekip të rid he më pas ta pranonte.

Por sipas “Corriere della Sera”, Sanchez mund të firmoste largimin për 5 milionë euro./ h.ll/albeu.com