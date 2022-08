Sanchez firmos lamtumirën me Interin, tashmë mungon vetëm zyrtarizimi nga klubi

Alexis Sanchez është larguar nga zyrat e Interit së bashku me agjentin e tij.

Sulmuesi kilian ka firmosur prishjen e kontratës së tij me Interin dhe tashmë është një lojtar i lirë dhe i gatshëm të firmosë me një klub të ri, që sipas të gjitha gjasave do të jetë Marseille në Francë./ h.ll/albeu.com