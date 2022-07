Sanches zgjedh mes PSG-së dhe Milanit

Renato Sanches është afër nënshkrimit me Paris Saint-Germain pasi tashmë është arritur marrëveshja me Lille.

PSG siç duket ka fituar luftën me Milanin, të cilët kanë qenë tifozë të mëdhenj të mesfushorit 24-vjeçar portugez për një kohë.

Siç raportohet nga Le Parisien, PSG dhe Lille kanë arritur një marrëveshje në bazë të 12 milionë euro plus bonuse dhe Sanches tani është gati të nënshkruajë për klubin, ndoshta që në fillim të javës së ardhshme.

Dëshira e mesfushorit portugez për t’u bashkuar me gjigantët francezë në fund bëri diferencën, me ofertën e Milanit për Lillen në fakt ishte më e lartë, pasi kuqezinjtë kishin ofruar 15 milionë euro plus 3 milionë euro bonuse.

Sanches pritet t’i nënshtrohet testeve mjekësore para transferimit me PSG-në javën e ardhshme përpara se të fluturojë për në Japoni për t’iu bashkuar atyre në turneun e tyre parasezonal.