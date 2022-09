Salzburg ka arritur të kalojë në avantazh ndaj kampionëve të Italisë.

Në minutën e 28-të ishte Okafor i cili realizoi përballë Maignan./ h.ll/albeu.com

WHAT A GOAL FROM THE SALZBURG MAN OKAFOR AGAINST MILAN! pic.twitter.com/MFeRqs2ARY

— Emre (@epacked) September 6, 2022