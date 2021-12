Salernitana përjashtohet nga kampionati? Si do të ndryshonte renditja në Serie A

Rasti Salernitanashqetësimet dhe pyetjet. Deri më sot, skenari i përjashtimit nga kampionati i Serisë A është i gjithi për t’u verifikuar, por nuk mund të përjashtohet.

Siç ju kemi shpjeguar, në këtë hipotezë NOIF flet shumë qartë: të gjitha ndeshjet me klubin e granatës do të anuloheshin, raporton TuttoMercatoWeb.

Një goditje me sfungjer që do të ndryshonte renditjen e Serisë A: në fakt, pothuajse të gjitha skuadrat do të humbnin tre pikë në krahasim me renditjen aktuale.

Renditja aktuale:

Interi 40

Milan 39

Atalanta 37

Napolit 36

Fiorentina 30

Roma 28

Juve 28

Empoli 26

Lazio 25

Bolonjës 24

Verona 23

Sassuolo 23

Torinos 22

Sampdoria 18

Udineses 17

Venice 16

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10

Salernitana 8

Klasifikimi i ri

Interi * 40

Milano 36

Atalanta 34

Naples 33

Fiorentina 27

Roma 25

Juve 25

Empoli 23

Lazio 22

Verona 22

Bologna 21

Sassuolo 20

Turin 19

Udinese * 17

Venice 16

Sampdoria 15

Genoa 10

Spezia 9

Cagliari 9

Salernitana – përjashtohen

*një lojë më shumë. /albeu.com/