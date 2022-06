Salah: Do të shkëmbeja çmimet për të luajtur sërish finalen me Realin

Për herë të parë pas humbjes së finales së Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit, sulmuesi i Liverpool-it, Mohamed Salah, ka folur përmes një postimi në llogarinë e tij personale në Twitter.

Egjiptiani është shprehur i zhgënjyer për humbjen e skuadrës së tij nga “mbretëresha”, duke theksuar se çmimet individuale që ka marrë, do t’i shkëmbejë me mundësinë për të luajtur sërish finalen me Realin, shkruan albeu.com.

“Nuk mund të shpreh me fjalë se sa shumë donim t’ia kthenim Liverpoolit trofeun e Champions League, por në fund nuk ia dolëm. Nuk mund të them mjaftueshëm falënderime për miqtë e ekipit tonë për mbështetjen e tyre. Ishte një sezon shumë i madh, por një pjesë e imja dëshiron që viti i ri të fillojë nesër”.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022