Sakrifica paguhet, ja kush janë lojtarët me emër që kanë luajtur me probleme shëndetësore

Futbolli, si asnjë sport tjetër, është i mbushur me disa nga atletët më të pasionuar në planet. Vullneti i tyre për të luajtur për disa nga klubet më të mëdha i kalon shumë përtej imagjinatave tona. Një lojë që simbolizon unitet dhe forcë.

Kur bëhet fjalë për performancën e nivelit elitar, një futbollist duhet të japë gjithçka, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Lëndimet janë pjesë përbërëse e lojës pasi sporti është një aftësi jashtëzakonisht e kërkuar.

Disa nga këta yje të klasit botëror, megjithatë, kanë pasur kushte të rënda mjekësore, megjithatë ata kanë shkelur në fushën e futbollit dhe kanë dhënë një performancë si askush tjetër.

Nga Petr Cech, i cili ende tenton të mbrojë plagët e tij nga përplasja e 2006 kundër Stephen Hunt te David de Gea, i cili luftoi largpamësinë dhe u bë një nga portierët më të mirë në botë, është frymëzuese se si këta atletë janë ngritur mbi të metat e tyre.

Këtu janë pesë futbollistë që kanë luajtur me disa nga kushtet më të rënda mjekësore.

Edgar Davids-Glaukoma

Një nga futbollistët më të njohur të gjeneratës së tij, Davids shpesh konsiderohet si një nga mesfushorët më të mëdhenj mbrojtës të epokës së tij. I mbiquajtur ‘pitbull’ nga Louis Van Gaal për stilin e tij të fortë dhe komandues të lojës, ai njihet se ka ndarë radhët me lojtarë si Patrick Vieira dhe Claude Makelele si disa nga mesfushorët më të gjithanshëm ndonjëherë.

Një faktor i dukshëm është se ish-legjenda e Juventusit është parë me syze thuajse gjatë gjithë kohës kur luante. Kjo ishte për shkak të një gjendjeje mjekësore të quajtur Glaukoma, ku nervi optik në sy dëmtohet për arsye gjenetike ose të tjera, duke kufizuar shikimin. Gjendja nuk ka kurë të veçantë dhe mund të kontrollohet vetëm.

Megjithatë, Davids, arriti të luajë pjesën më të madhe të karrierës së tij pa e lënë performancën e tij të lëkundet për shkak të glaukomës, duke dëshmuar se ai është një personalitet i fuqishëm.

David de Gea – Miopi

Një nga portierët më të mirë për momentin, aftësitë e spanjollit si portier janë të shkëlqyera. Lloji i reflekseve dhe ndërgjegjësimit që ai tregon është një faktor që e ka ndihmuar atë të evoluojë si portier.

Shtati i tij i gjatë dhe cilësitë drejtuese e bëjnë atë një nga portierët më me ndikim të brezit të tij të veçantë. Megjithatë, një fakt i çuditshëm, De Gea zotëronte të gjitha këto cilësi me një gjendje të njohur si Miopia. Ai ka mbajtur syze pothuajse gjatë gjithë jetës së tij.

Është mjaft interesante se fillimi i tij në Manchester United nuk ishte aq sa do të prisnim, pasi ai vazhdoi të performonte me një varg gabimesh. Pas testeve të mëtejshme të bëra nga optometristi i Manchester United, u vërtetua se De Gea kishte probleme me shikimin.

Megjithatë, Sir Alex Ferguson nuk donte të rrezikonte dhe e dërgoi portierin spanjoll për një operacion lazer në verën e vitit 2012. Që atëherë, De Gea është bërë më i mirë dhe ka çimentuar trashëgiminë e tij si një nga portierët më të mëdhenj në botë.

Paul Scholes – Vena e bllokuar në syrin e djathtë

Me 11 tituj të Premierligës, 3 Kupa FA, 2 Kupa të Ligës dhe 2 trofe të Ligës së Kampionëve të UEFA-s, Scholes konsiderohet si një nga mesfushorët anglezë më të mëdhenj dhe më të dekoruar të të gjitha kohërave.

Legjenda e Manchester United ka luajtur për gati dy dekada, duke u paraqitur në mbi 700 ndeshje për Djajtë e Kuq dhe duke shënuar më shumë se 150 gola. Befasia më e madhe, megjithatë, është fakti se ai luajti një pjesë të karrierës së tij me një sy të dëmtuar.

Pas konsultimit me disa mjekë, Scholes u diagnostikua me një venë të bllokuar, e cila shkaktoi gjakderdhje të brendshme në syrin e tij të djathtë. Ai iu nënshtrua një operacioni që kërkoi më shumë se dhjetë seanca për shkak të kompleksitetit të nervave në sy.

Petr Cech – Lëndim në kokë

Të gjithë e kujtojmë ndeshjen e famshme Chelsea kundër Reading në vitin 2006, ku në minutën e parë, Cech u përplas me Stephen Hunt të Reading, një përplasje kaq brutale sa nuk u shfaq në TV.

Megjithatë, ky nuk ishte fundi, pasi Cech u diagnostikua me një frakturë të shkallës së 3-të të kafkës dhe mjekët thanë se kjo mund t’i jepte fund karrierës së tij para kohe. Gjithashtu, mjekët e cilësuan dëmtimin si rrezik të konsiderueshëm për jetën e tij. Shumë menduan se ishte fundi i portierit të Chelseat.

Megjithatë, me një operacion jashtëzakonisht të suksesshëm, Cech u rikthye pas katër muajsh dhe filloi të luante për Chelsean, duke vendosur helmetën e famshëm të stilit të regbit, duke e bërë atë një nga lojtarët më të njohur në botë.

Thyerja e kafkës së tij u shërua, por ka pasur disa dëmtime në sipërfaqe, pasi kjo është arsyeja pse Cech mban ende helmetën dhe gjithashtu se një goditje tjetër mund të shkaktojë më shumë probleme si tronditje të përhershme dhe dëmtime të trurit.

David Beckham – Astma

Një nga lojtarët më të mëdhenj të Manchester United dhe Anglisë, Beckham dihet se e ka udhëhequr ekipin e tij në gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2002 nga një goditje dënimi dramatike e minutës së fundit, që nga ajo kohë, ai ka pasur një karrierë jashtëzakonisht të shkëlqyer duke luajtur për klube si Real Madrid dhe Milan. Një specialist i goditjeve të lira, një mesfushor inteligjent, ai konsiderohet si një nga futbollistët më me ndikim të shekullit të 21-të.

Beckham ishte në krye kur ishte fjala për fitnesin, por një fakt më pak i njohur për ish-kapitenin e Anglisë është se ai është astmatik. Në vitin 2009, Beckham u pa duke përdorur një inhalator kundër Real Salt Lake në finalen e Kupës MLS gjatë qëndrimit të tij me LA Galaxy. Zëdhënësi i mesfushorit Simon Oliveira përmendi se ai e kishte këtë gjendje që në fëmijëri./ h.ll/albeu.com