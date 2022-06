Sulmuesi anësor, Sadio Mane, ka mbërritur pak minuta më parë në aeroportin e Munich.

Senegalezi ka mbërritur me avionin e tij privat dhe tashmë do të vazhdojë me agjendën e klubit.

Mane do të niset për të kryer vizitat mjekësore e më pas do të firmosë kontratën e tij me Bayern Munich./ h.ll/albeu.com