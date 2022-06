Sadio Mane aprovon kalimin te Bayern Munich

Merkatoja e kësaj vere duket se do të jetë me të vërtet e nxehtë ku priten shumë transferime të tjera të mëdha.

Një nga këto pritet të jetë transferimi i Sadio Mane nga Liverpool te Bayern Munich. Këtë gjë e ka bërë të ditur gazetari italian Fabrizio Romano.

Gazetari i mirënjohur shprehet se sulmuesi senegalez dhe Bayern Munich kanë arritur një marrëveshje së bashku, pra një marrëveshje personale dhe verbale. Kontrata thuhet se do të jetë 3-vjeçare por ende nuk dihet se sa do të jetë paga e sulmuesit të Liverpool.

Palët janë shumë afër dhe tashmë ekipi gjerman do të bisedojë me anglezët për të arritur marrëveshjen me shifrat e transferimit./ h.ll/albeu.com

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready – talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern – and it’s really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022