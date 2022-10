Sadiku – Uzuni, shqiptarët “kokë më kokë” për titullin e golashënuesit në Spanjë

Myrto Uzuni padyshim që po kalon momentin e tij më të mirë në karrierë pasi ka shënuar 6 gola më Granadën në La Liga 2, duke u bërë një nga protagonistët kryesorë për të ngjitur ekipin e tij në elitën e futbollit spanjoll.

Ndërsa Uzuni ka arritur këtë në mënyrë graduale, një tjetër sulmuesi shqiptar duket se ka flakur “shkopin e pleqërisë” dhe është rikthyer të jetë i rëndësishëm për skuadrën e tij Cartagena që po ashtu lufton më Granadan për ngjitjen në La Liga.

Elbasanasi, lojtari i vetëm që ka shënuar për Shqipërinë një gol në kompeticionet e mëdha europiane ka arritur të ngrihet pas një rënie të ndjeshme gjatë këtyre viteve të fundit.

Sulmuesi ka shënuar në 3 ndeshje radhazi në La Liga 2, duke u renditur kështu bashkë me Myrto Uzunin në listën e golashënuesve të këtij kampionati.

E nëse gjerat vazhdojnë kështu, duket se do kemi një dyshe shqiptarësh që do të luftojnë në fund për titullin e golashënuesit. Do të ishte fantastike./albeu.com