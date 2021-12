Massimiliano Allegri është gati të përqafojë tre nga katër lojtarët që nuk e kanë tashmë ditën e rifillimit, të caktuar për 30 dhjetor.

Siç raportohet nga TuttoSport.com, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala dhe Federico Chiesa do të stërviten me pjesën tjetër të grupit në seancën e parë stërvitore pas pushimeve, ndërsa Danilo do të rikthehet në gjysmën e dytë të janarit. /albeu.com/