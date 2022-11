Sa para fiton kampioni i Kupës së Botës 2022?

Kupa e Botës në Katar 2022 është afër.

Një Botëror me kaq shumë ndryshime, duke filluar nga data në të cilën do të luhet, pasi do të zhvillohet nga 20 nëntori deri më 18 dhjetor.

Sa para fiton kampioni dhe nënkampioni i Kupës së Botës 2022?

Krahas këtij nderi të madh, kampioni merr edhe një shpërblim financiar. FIFA tregoi në prill në Qendrën e Ekspozitave dhe Kongreseve në Doha se sa do të merrte fituesi.

Skuadra që do të arrijë të arrijë në finalen e Botërorit të Katarit 2022 dhe ta fitojë atë, do të fitojë një shumë prej 38 milionë eurosh.

Nga ana tjetër, nënkampioni do të fitojë 27 milionë euro.