Sa fiton kushdo që ngre trofeun, bonuset për Spanjën dhe Anglinë

Euro 2024: kushdo që fiton i garantohet lavdia e përjetshme, por jo vetëm kaq. Miliona e miliona euro janë gati të përfundojnë në arkat e federatave spanjolle apo angleze, por edhe ata që vijnë të dytët do të mund të ngushëllohen me një përfitim të mirë, përveç asaj të përfituar tashmë së bashku falë rezultateve të marra deri tani.

Siç kujton Sport, totali i të ardhurave nga fitorja e Euro 2024 shkon në 28.25 milionë euro. Nga kjo shumë, 40% shkon për lojtarët. Në rast të humbjes në finale, lojtarët do të merrnin 30% të të ardhurave nga Federatat e tyre përkatëse.

Kualifikimi në fazën finale të Kampionatit Evropian përfaqësonte tashmë një të ardhur fillestare prej 9.25 milionë euro. Çdo fitore e arritur në fazën finale rezultoi me një të ardhur shtesë prej një milion eurosh. Kalimi në 16-she u vlerësua me 1.5 milionë ndërsa kualifikimi në çerekfinale nënkuptonte 2.5 milionë më shumë. Arritja në gjysmëfinale garantonte 4 milionë shtesë ndërsa arritja në finale vlente 5 milionë.

Kushdo që do të bëhet kampion do të shohë 3 milionë të tjera të shtuara në të gjitha këto miliona për një total prej 25.5 milionë. De La Fuente dhe Southgate do të fitonin 400 mijë euro. Një pjesë e këtyre parave do të shkojë edhe për anëtarët e stafit teknik dhe punonjësit e federatës.