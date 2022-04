Sa fitojnë ekipet e Serie A nga të drejtat televizive? Interi zë vendin e parë në rënditje

Buxheti i përgjithshëm, për sezonin 2021/2022, është afërsisht 940 milionë euro, një shifër e konsideruar tashmë pa parashutë dhe reciproke drejt ligave më të ulëta.

Pak ditë para përfundimit, kolegët e Calcio & Finanza kanë zbardhur një vlerësim të të ardhurave për çdo klub të ligës së parë të Italisë, të diktuar nga kriteret e ligjit ende në fuqi.

Interi i pari, Milan i dyti dhe Juve i treti. Kjo sjell në parashikim për fundin e kampionatit. Në krye të tabelës, me një koleksion të vlerësuar prej rreth 72,5 milionë, është Interi. Milani pason me 70,6 milionë, dhe Juventus që plotëson treshen e parë me 66,6 milionë euro.

Klasifikimi