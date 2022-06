Ryan Giggs jep dorëheqjen nga kombëtarja e Uellsit

Ish-lojtari i Manchester United tashmë është edhe ish-trajner i Uellsit.

Fabrizio Romano ka bërë të ditur se Giggs ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i kombëtares së Uellsit.

“Po heq dorë nga pozicioni im si trajner i kombëtares për meshkuj të Uellsit. Ishte një nder dhe privilegj që unë të menaxhoja këtë ekip”, është shprehur Ryan Giggs./ h.ll/ albeu.com

Official. Ryan Giggs stands down as Wales head coach with immediate effect: “I am standing down from my position as manager of the Wales men’s national team”. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Wales

“It was an honour and privilege to manage this team”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022