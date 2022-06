Ruud në finale me Nadal, aktivistja ndërpreu gjysmëfinalen e Roland Garros

Një protestuese ka ndërprerë gjysmëfinalen e Roland Garros, mes Ruud dhe Cilic, pasi është futur brenda në fushë për të përcjellë një mesazh.

Alizee quhet 22-vjeçarja, e cila po bën xhiron e internetit me veprimin e bërë në turneun prestigjioz të tenisit. Ajo në fanellën e saj kishte shkruar: “Edhe 1028 ditë na kanë mbetur”.

Alizee del kundër ndryshimeve klimaterike dhe bën thirrje që të reagohet në kohë, për një problem që ka të bëjë me ekzistencën e rruzullit tokësor.

Sa i takon ndeshjes, Casper Ruud fitoi 3-1 me sete ndaj Cilic dhe në finale të Roland Garros do të përballet me spanjollin Rafael Nadal.