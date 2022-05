Rudiger konfirmon largimin nga Chelsea me një mesazh prekës

Mbrojtësi i Chelseat, Antonio Rudiger ka konfirmuar largimin e tij nga klubi me një mesazh të përzemërt duke kujtuar përvojat e tij në Stamford Bridge.

29-vjeçari largohet nga ‘Blutë’ pas pesë vitesh që kur erdhi nga Roma për 31.5 milionë paund në 2017. Ai ka fituar UEFA Champions League, Europa League, FA Cup dhe League Cup gjatë qëndrimit të tij në Stamford Bridge.

Mbrojtësi gjerman do t’i bashkohet kampionëve të La Ligës, Real Madridit këtë verë në transfertë të lirë pas skadimit të kontratës së tij me Chelsean. Rudiger tani ka shkruar një mesazh të ngrohtë për klubin dhe tifozët e tyre ndërsa konfirmon largimin e tij.

Mesazhi i plotë:

“Po largohem nga ky klub me zemër të rënduar. Ka qenë gjithçka për mua. Edhe ky sezon, me gjithë komplikimet, ka qenë i këndshëm. Futbolli është futboll.

Fatkeqësisht, negociatat për kontratën time kishin filluar të vështirësoheshin vjeshtën e kaluar. Biznesi është biznes, por kur nuk dëgjon asnjë lajm nga klubi nga gushti në janar, situata bëhet e ndërlikuar. Pas ofertës së parë, ka pasur një kohë të gjatë.

Ne nuk jemi robotë, e dini? Ju nuk mund të prisni me muaj me kaq shumë pasiguri për të ardhmen tuaj. Natyrisht, askush nuk i pa sanksionet që vinin, por në fund, klube të tjera të mëdha po shfaqnin interes dhe unë duhej të bëja një lëvizje, nuk kam asgjë të keqe për të thënë për këtë klub.

Chelsea do të jetë gjithmonë në zemrën time. Londra do të jetë gjithmonë shtëpia ime. Kam ardhur këtu vetëm, dhe tani kam një grua dhe dy fëmijë të bukur. Kam një Kupë FA, një Europa League dhe një medalje e Champions League. Dhe sigurisht, kam qindra kujtime që do të mbeten me mua përgjithmonë.”

Rudiger do të bëjë finalen dhe paraqitjen e tij dhe do të thotë lamtumirë personalisht kur Chelsea të presë Watford në ndeshjen e tyre të fundit në Premier League të sezonit në Stamford Bridge të dielën, 22 maj./ h.ll/albeu.com