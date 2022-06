Rudiger: Jam shumë krenar që jam një lojtar i Real Madrid tashmë

Antonio Rudiger aktualisht është në detyrë me kombëtaren gjermane, por mbrojtësi nuk mund të mos e ëndërrojë debutimin e tij me Real Madridin.

Nënshkrimi i parë i klubit në sezonin 2022/23, lëvizja është më e madhja në karrierën e Rudiger. Përpara prezantimit të tij, i cili është planifikuar për në 20 qershor, gjermani u ul me “MARCA” për të diskutuar se sa i etur është ai për të filluar aventurën e tij të re në Spanjë.

Nuk ka kaluar as një javë që kur Real Madrid zyrtarizoi nënshkrimin tuaj. Si po ndihesh?

“Jam shumë krenar dhe ende nuk e kuptoj se çfarë do të thotë e gjithë kjo, sepse nuk kam qenë ende në Madrid. Unë do të shkoj me gjithë familjen time sapo të mbaroj me kombëtaren gjermane dhe më pas mendoj se më në fund do të kuptoj se çfarë do të thotë nënshkrimi për Real Madridin.”

A e keni të qartë se ky është hapi më i madh në karrierën tuaj?

“Mendoj se në futboll, si në jetë, gjithçka është një kapitull dhe ky është një kapitull i ri për mua. Natyrisht, ky kapitull i ri është një kapitull i madh sepse është një hap i madh për mua. Është ndoshta më i madhi i gjithë karrierës sime.”

Kur të thirri Real Madrid, cila ishte gjëja e parë që menduat?

“Hera e parë që dëgjova nga Madridi ishte “wow”. Më kanë kontaktuar fillimisht në shtator ose tetor mendoj. Një klub si ky nuk të thërret shumë herë kështu që ishte e mahnitshme.”

Kur luajtët në Santiago Bernabeu me Chelsean dhe shënuat, çfarë mendonit? Si ishte për ju në atë atmosferë?

“Ishte hera ime e parë në Santiago Bernabeu dhe një ditë më parë shkuam në stadium për ta parë. Ju shikoni lart dhe shihni të gjithë strukturën e stadiumit. Ti e kupton se është një vend i veçantë dhe dëshiron të luash një lojë të tillë në atë lloj stadiumi. Jo vetëm kundër Madridit, ju dëshironi të luani edhe për ta. Fatkeqësisht, atë ditë gjërat nuk shkuan ashtu siç donim dhe më pas ata ishin kampionë. Kështu që unë i duartrokas ata.”

Pas asaj ndeshje, Carlo Ancelotti i tha klubit: “Ne duhet të kemi Rudiger në këtë ekip”.

“Po. Të gjithë e dinë se kush është Ancelotti në botën e futbollit. Ai është një trajner i mirë dhe e ka dëshmuar sërish duke fituar La Liga dhe Champions League. Nuk kam nevojë të them shumë për të dhe mund të them vetëm se është një nder i madh për mua që një trajner si Ancelotti më dëshiron. Unë e kam parë atë në TV që kur isha fëmijë. Është një nder.”

Kemi parë këto ditë videon në të cilën i keni kërkuar Hazardit të mos shkojë në Madrid.

“Mbaj mend, mbaj mend… dhe në fund mbeti atë vit! Ai u largua një sezon më vonë, pasi fitoi Ligën e Evropës. Ditën që ai u largua ne ishim të trishtuar, por atëherë isha i lumtur për të sepse e dija që Madridi ishte ëndrra e tij që kur ishte fëmijë. Ai ishte një tifoz i madh i Zidane.

Jam shumë i lumtur që jam sërish me Eden, tani në Madrid. E di që kanë qenë disa vite të vështira për të, me shumë lëndime dhe probleme, por ende shpresoj se tifozët e Madridit mund ta shohin Hazardin me të cilin kam luajtur, sepse ai ishte padyshim një nga lojtarët më të mirë në botë.”/ h.ll/albeu.com