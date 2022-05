Rrugëtim perfekt i Villarrealit, spanjollët përgëzojnë Liverpoolin: Jeni ekip fantastik

Villarreali pas disfatës ndaj Liverpoolit dhe eliminimit nga champions League në fazën e gjysmëfinales, ka dashur të urojë kundërshtarët e tyre me një postim në rrjetet sociale.

“Villarreal dëshiron të përgëzojë Liverpoolin për arritjen në finalen e Champions League.

Suksese në të ardhmen “The Reds”, jeni një ekip fantastik.”/ h.ll/albeu.com

Villarreal CF would like to congratulate @LFC for reaching the @ChampionsLeague final.

Good luck in the future Reds, you’re a fantastic team.#UCL pic.twitter.com/1VFSfhAdLB

— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) May 3, 2022