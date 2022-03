Rrëmbim, grabitje dhe korrupsion, hetohet origjina e pasurisë së Roman Abramovich

BBC zbulon dokumente të reja për pasurinë e parregullt të oligarkut rus, i cili ende zotëron Chelsea.

Roman Abramovich është ende në sy të uraganit pas sanksioneve të vendosura nga qeveria britanike për lidhjet e tij me qeverinë ruse të Vladimir Putin. Por nuk është polemika e vetme në të cilën është përfshirë oligarku rus që zotëron klubin e Stamford Bridge.

BBC ka zbuluar një sërë dokumentesh që do të vërtetonin origjinën e parregullt të pasurisë së Abramovich, i cili është ende në bisedime me blerës të ndryshëm të interesuar për Chelsea. Sipas zinxhirit anglez, manjati rus fitoi miliarda, ndonëse i fituar me mashtrim përmes vjedhjes, korrupsionit dhe madje edhe rrëmbimit.

Roman Abramovich, kështu e bëri pasurinë e tij

Hetimi ka nxjerrë në dritë një dokument prej pesë faqesh që ka mbetur në arkivat e agjencive të policisë ruse dhe zbulohet se problemin e parë me ligjin Abramovich e ka pasur në vitin 1992, kur ka grabitur një tren të ngarkuar me karburant për ta shitur më vonë. Siç i thanë BBC-së avokatët e milionerit rus, incidenti ishte thjesht një keqkuptim, por një shef i policisë së Moskës lëshoi ​​një urdhër arresti për të.

Zinxhiri britanik publikon gjithashtu akuzat për korrupsion që rëndonin mbi Abramovich për blerjen e Sibneft, për të cilën ai kishte nevojë për ndikim politik që nuk kishte në atë kohë. Sipas Boris Berezovsky, një tjetër oligark rus, pronari i Chelsea-t i dha atij më shumë se 10 milionë paund për të paguar Alexander Korzhakov, atëherë një njeri i fortë në qeverinë e Boris Yeltsin.

Plani i Abramovich funksionoi dhe ai bleu kompaninë e sapokrijuar Sibneft si pjesë e një ankandi të manipuluar.

Blerja e Sibneft ishte hetuar tashmë nga parlamenti rus në 1997, i cili donte të akuzonte Abramovich për mashtrim: “Hetuesit nga Departamenti i Krimeve Ekonomike arritën në përfundimin se nëse Abramovich do të ishte sjellë në gjyq, ai do të ishte përballur me akuzat për mashtrim si pjesë e një grup i organizuar kriminal”.

Megjithatë, sipas dokumentit të siguruar nga BBC, Abramovich kishte mbështetjen e presidentit të atëhershëm rus, i cili gjithashtu ndaloi një hetim. Madje prokurori Yuri Skuratov u shkarkuar nga detyra.

Një tjetër akuzë për manipulim me një rrëmbim të përfshirë

Së fundi, dokumenti flet edhe për një ankand tjetër të manipuluar nga manjati për të blerë kompaninë ruse të naftës Slavneft. Abramovich krijoi një partneritet me një firmë tjetër në përpjekje për të blerë kompaninë, por ishte në ofertë kundër një kompanie kineze që ofronte pothuajse dyfishin e parave për të. Dokumenti siguron që një anëtar i delegacionit kinez u rrëmbye kur mbërriti në Moskë. Kompania kineze CNPC, një konkurrente shumë e fortë, u desh të tërhiqej nga ankandi pasi një nga përfaqësuesit e saj u rrëmbye pas mbërritjes në aeroport. nga Moska dhe u lirua vetëm pasi kompania deklaroi tërheqjen e saj.

Avokatët e Abramovich i kanë thënë BBC-së se ende pronari i Chelseat nuk kishte dijeni për këtë veprim dhe siguruan që këto akuza “të mos kenë bazë”. Në të njëjtën mënyrë, gjyqtarët përgjegjës për mbrojtjen e interesave të Abramovich mohojnë akuzat për korrupsion ndaj klientit të tyre.

Marrëdhënia me Alexandra Korendyuk, aktore ukrainase

Manjati rus ka qenë edhe në mes të një skandali sentimental orët e fundit, pasi doli në dritë se ai është në një lidhje me modelen dhe prezantuesen 25-vjeçare Alexandra Korendyuk, me origjinë ukrainase.

Modelja së fundmi ka marrë pjesë në programin televiziv ‘You’re All P*** Me Off’ dhe ka qenë në një lidhje me Abramovich për më shumë se një vit, sipas gazetares ruse Bozhemna Rynska.

Abramovich është tashmë në Moskë

Oligarku rus Roman Abramovich, i shkarkuar të shtunën si drejtor i Chelsea nga Boris Johnson si pjesë e sanksioneve të vendosura nga qeveria britanike për lidhjet e tij të dyshuara me presidentin Vladimir Putin, zbarkoi në Moskë të martën pasi ishte parë, në një Aeroporti izraelit, sipas disa raporteve të mediave britanike.

Pronari i klubit të futbollit londinez u fotografua duke pritur në një sallë pritjeje VIP në aeroportin izraelit Ben Gurion, i veshur me një maskë për fytyrën, dhe më pas supozohet se hipi në një avion që zotëronte për në Moskë, duke bërë një ndalesë të shkurtër në Turqi, sipas portalit Flightradar24.

Përveç fotografisë në të cilën ai shihet duke pritur në aeroport, po qarkullon edhe një video në të cilën mesa duket shihet në atë aerodrom duke hequr xhaketën, por nuk ka dokumente grafike që vërtetojnë se oligarku ka hipur në avion. Marrë nga Marca /albeu.com/