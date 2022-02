Rregullat e Lampardit: Gjoba për lojtarët që nuk i lidhin lidhëset e atleteve

Nëse Evertonit duket se i mungon disiplina këtë sezon, gjithçka do të ndryshojë pasi trajneri i ri Frank Lampard ka vendosur gjoba edhe për shkeljet më të vogla.

Trajneri i emëruar së fundmi raportohet se ka gjobitur një nga lojtarët që nuk i ka lidhur lidhëset e atleteve.

Trajneri i emëruar së fundmi raportohet se ka gjobitur një nga lojtarët e tij në ditën e tij të parë të stërvitjes për ndalimin e lidhjes së lidhëses gjatë seancës.

Sipas The Sun, kjo është vetëm një nga llojet e gjobave që Lampard ka futur, trasmeton Klankosova.tv.

Arritja me vonesë dënohet me gjobë prej rreth 1180 euro dhe po aq tarifohet nëse shkelin kodin e veshjes dhe nuk mbajnë uniformën e përcaktuar nga klubi.

Gjoba rritet nëse lojtarët përdorin celularin e tyre në darkat e ekipit ose gjatë një bisede ose takimi, me një shifër prej rreth 2,360 euro.

Do të jetë edhe më keq për ata që nuk kthehen me skuadrën pasi luajnë një ndeshje jashtë fushe: shuma që do të duhet të paguajnë do të jetë rreth 5900 euro.