Rrëfehet Sabien Lilaj: Kam një bast personal me Dinamon, Tirana favorite

Sabien Lilaj është blerja më e re e Dinamos.

Në një intervistë për emisionin “Sport News” në News 24, 32 vjeçari foli për aventurën e tij të re si dhe për një sërë temash të tjera.

Arsyeja që u kthyet në Superiore

“Kanë qenë shumë arsye,. E para është trajneri sepse kemi luajtur bashkë më përpara, E dyta është një klub me projekt serioz. Dhe thashë pse jo në një klub me ambicie dhe pse jo për të fituar.”

Interesim nga Partizani?

“Dinamo ka qenë më bindëse dhe ka qenë e para që më kontaktoi dhe i dhashë fjalën dhe u fokusova këtu. Vendi në formacion arrihet me punë, por do shohim me kalimin e ndeshjeve, sepse kam kohë që nuk luaj.”

Basti personal me Dinamon

“Duke parë të gjitha kushtet që ka Dinamo, Ky është basti i m i vetëm që ta rikthejmë tek trofetë. Nuk jap fjalën që do të fitojmë që do fitojmë vitin e parë apo të dytin. Gjërat e mira vijnë avash. Do mundohemi ta rikthejmë Dinamon atje ku duhet.”

Në aspektin personal çfarë synon Lilaj me Dinamo?

“Kudo ku që kam shkuar jam munduar të fitoj trofe. E kam nisur me trofe tek Tirana, pastaj tek Skënderbeu. Në Azerbajxhan kam fituar dhe në Kosovë gjithashtu. Kështu që dua ta mbyll me Dinamon me trofe se nuk shkon pastaj.”(qesh)

Ju ka tunduar ideja të ktheheni tek klubi i Tiranës?

“Kam qenë tifoz i Tiranës, kam pasur shkollën ngjitur me fushën dhe doja të luaja atje. Pata fatin ta filloja aty karrierën. Është e vërtetë që pata kontakte para dy vitesh, por nuk ishin kushtet e duhura për të firmosur. Kam pasur qejf të rikthehem atje, por nuk ishte e thënë.”

Riktheheni pas 4 vitesh, si ju duket Superiorja?

“Nuk e kam parë shumë po në krahasim me Skënderbeun e asaj kohë është një diference. Duhet ti shoh të gjithë kundërshtarët në fushë dhe pastaj të jap një mendim më të saktë. Po besoj që është pak më poshtë për momentin.”

Krahasim midis Kosovës dhe Shqipërisë

“Janë dy futbolle të ndryshme. Në Shqipëri është më taktik, kurse në Kosovë ka më talente pavarësisht kushteve të këqija. Por besoj që kampionati shqiptar është më i lartë.”

Një koment për Ilir Dajën

“Është një ndër trajnerët më të mirë në Shqipëri dhe Kosovë. Besoj që dhe tek Ballkani do jap kontribute me eksperiencën e tij. Shpresoj të dal kampion atje dhe të kthehet në Superligën shqiptare.”

Skënderbeu i atëhershëm

“Në formacionin e atij Skënderbeu ka pasur lojtarë të kombëtares sonë dhe Kosovës. Të gjithë të huajt që vinin, ishin të një niveli të lartë. Duke parë që të gjithë ishin të atij niveli kjo ishte diferenca. Vetëm Tirana ka një apo dy lojtarë kombëtareje, kurse ekipet e tjera janë larg.”

Do mundet Dinamo ta shpëtojë këtë sezon?

“Tani është shpejt të flasim për objektiva, por çdo gjë do kohën e vet. Nuk mundet që një ekip me 20 lojtarë të rinj të kërkojë direkt trofeun. Të gjitha kushtet që na ka mundësuar presidenti janë, nuk mundet që të arrijmë çdo gjë në një sezon. Tifozët duhet të presin, ne po mundohemi të bëjmë maksimumin. Besoj se jemi në rrugën e duhur.”

Tirana favorite për titullin?

“Përderisa janë të parët mendoj se janë favorit. Kam parë vetëm dy ndeshjet e fundit. Kanë kualitete, për momentin janë favorit. Por nuk do lija pa përmendur Laçin dhe Kukësin. Të shohim në vijim.”

Kombëtarja

“Ka pasur një ndërrim brezash duke ardhur shumë lojtarë të rinj. Trajneri ka eksperiencën e duhur që ta formonte një grup të ri dhe besoj që janë në rrugën e duhur. Por duhet kohë për të arritur objektivat.”