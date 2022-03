Rrahmani: Duam të kujtohemi si heronj, Milanin mos ta lëmë të shënojë

Amir Rrahmani është kthyer në një lojtar të rëndësishëm për Napolin. Mbrojtësi i Napolit, që kryeson Serie A, ka folur për ndeshjen e së dielës kundër rivalëve të Milanit që kanë të njëjtën sasi pikësh me ta. Për radio “Kiss Kiss Napoli” ai ka deklaruar:

“Kundër Milanit do të mundohemi që të mos pësojmë gol. Ruajta e portës së paprekur është objektivi kryesor për ne mbrojtësit dhe portierin. Falënderoj tifozët që na mbështesin, ata që na kanë mbështetur në momentet e vështira. Ata janë tifozë të vërtetë”, tha fillimisht Rrahmani.

“E dimë që të dielën do të ketë shumë tifozë. Ne po stërvitemi shumë të përqendruar. Nuk është kjo ndeshja e fundit, janë të gjitha të rëndësishme. Jemi një skuadër në të cilën të gjithë mund të jenë vendimtarë duke shënuar gol”, shtoi lojtari i Napolit.

I ngacmuar për titullin kampion, mbrojtësi deklaroi: “Fjalën titull nuk e përmendim shumë, sepse jemi të vetëdijshëm që është akoma shpejt për të folur. Fitorja kundër Lazios ishte shumë e rëndësishme për të vazhduar të qëndronim në pjesën e lartë të renditjes.

Tani të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme. Mund të jenë të paktën 4-5 skuadra që luftojnë për titullin. Edhe Atalanta e Juventusi mund të futen në garë. Mund të ndodhë gjithçka. Ne duam që të kujtohemi si heronj, siç tha Spalletti. Do të mundohemi deri në ndeshjen e fundit.

Fitorja në momentin e fundit është gjithmonë diçka e bukur. Ne duam të fitojmë të gjitha ndeshjet. Edhe nëse do të ishim mundur në Romë, sërish do të provonim këtë objektiv”, u shpreh Rrahmani, i cili sezonin e shkuar me Gattuson nuk është se kishte shumë hapësira.

“Edhe kur kisha më pak hapësira besoja në aftësitë e mia. Shpresoj të vazhdoj kështu dhe ndoshta të bëj akoma më mirë. Kam nevojë për vazhdimësi. Është më e lehtë kur luan me Koulibaly. Është një lojtar i madh”, u shpreh Rrahmani në mbyllje të intervistës./ h.ll/albeu.com