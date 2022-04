Rooney e kritikoi, CR7 ia kthen replikën me një koment në Instagram

Cristiano Ronaldo ka reaguar ndaj ish-bashkëlojtarit të Manchester United, Wayne Rooney, pasi anglezi kishte dërguar disa kritika të hënën.

Rooney nuk mbeti i impresionuar nga ajo që portugezi kishte ofruar për Djajtë e Kuq në barazimin e tyre 1-1 me Leicester City gjatë fundjavës, dhe Cristiano nuk i priti shumë mirë kritikat.

Duke u shfaqur në “Sky Sports” të së hënës “Night Football”, Rooney bëri thirrje që Cristiano Ronaldo të largohej nga Old Trafford këtë verë, së bashku me mesfushorin Paul Pogba. Ai gjithashtu pohoi se nënshkrimi me nr.7 verën e kaluar nuk ishte në interesin më të mirë të klubit.

“Duhet të thoni jo”, tha Rooney kur u pyet nëse rikthimi i ish-sulmuesit të Real Madrid dhe Juventus ka funksionuar për United.

“Nëse shikoni nga e ardhmja, mendoj se duhet të shkoni me lojtarë më të rinj dhe më të uritur për të bërë gjithçka që është e mundur për të ngritur Manchester United në dy ose tre vitet e ardhshme.

“Ai po bën përparim, por nuk është lojtari që ishte kur ishte 20 vjeç. Kjo ndodh. Ai është një kërcënim për golashënues, por mendoj se pjesa tjetër e lojës ka nevojë për më shumë.

“Ata kanë nevojë për lojtarë të rinj dhe të uritur. Unë mendoj se ata kanë lojtarë të mirë. Unë mendoj se Jadon Sancho do të jetë më i mirë vitin e ardhshëm, mendoj se Marcus Rashford do të jetë më i mirë vitin e ardhshëm.”

Menjëherë pas kësaj, Rooney postoi një foto të tij, Jamie Carragher dhe prezantuesit David Jones në Instagram, duke thënë se sa shumë i pëlqente paraqitjes së tij në emision dhe Cristiano Ronaldo nxitoi të komentojë.

“Dy xhelozë”, ka shkruar Cristiano, duke vënë në shënjestër Rooney dhe Carragher./ h.ll/albeu.com