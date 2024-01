Ronaldo zbulon planet e pensionimit, ai nuk do të realizojë ëndrrën e nënës së tij

Cristiano Ronaldo ka folur rreth të ardhmes së tij pas Al-Nassr, si dhe ka zbuluar planet që mund të shkojnë kundër dëshirave të nënës së tij, teksa ai po i afrohet ditëlindjes së tij të 39-të.

Sulmuesi legjendar do të mbushë 39 vjet brenda tri javëve dhe nëna e tij Dolores Aveiro më herët kishte zbuluar ëndrrat e saj për djalin e saj.

“Unë i kam thënë atij: ‘Djali im, para se të vdesë unë dua që të shoh duke luajtur për Sportingun përsëri. Nuk ndodhi këtë vit, por ndoshta do të ndodhë vitin e ardhshëm’”.

Sidoqoftë, Ronaldo ka insistuar se ai nuk e ka në plan të rikthehet në Portugali për pjesën e mbetur të karrierës së tij, duke e përshkruar si të “pakuptimtë” dhe ka pretenduar se është plotësisht i përkushtuar tek Al-Nassr.

“Nuk ja vlen të krijojmë pritshmëri, pasi që unë e kam thënë se dua të qëndrojë tek Al-Nassr këtë vit dhe vitin tjetër. Unë ndihem i lumtur në Arabinë Saudite. Ata më trajtojnë mirë mua. Liga ka një potencial të madh dhe po vazhdojnë të rriten, në krahasim me atë që njerëzit mendojnë”, ka thënë Ronaldo për mediumin portugez Record.

“Të rikthehem për të luajtur në ligën portugeze është e pakuptimtë. Unë do të mbushë 39 vjet brenda disa ditëve dhe do të luajë për pjesën e mbetur të sezonit dhe një tjetër vit tek Al-Nassr, diçka që e dua më së shumti. Dhe kur të mbush 40, ashtu siç thotë me shaka miku im Jose Semedo, do të shohim se çfarë do të ndodhë”, vazhdoi Ronaldo.

“Nëse luaj deri në moshën 40-vjeçare, do të ishte diçka fantastike në këtë nivel. Pas asaj, në rast se gjithçka është në rregull, 41,42… ne nuk e dimë. Por mundësia që të luajë në Portugali nuk ekziston”, përfundoi 38-vjeçari./Telegrafi/