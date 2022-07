Ronaldo tek Atletico? Tifozët nisin fushatë kundër transferimit të portugezit në “Metropolitano”

E ardhmja e Cristiano Ronaldos vazhdon të mbetet pezull, me portugezin që e ka bërë të qartë se dëshiron largimin nga Manchester United, pasi kërkon të luajë në Champions League.

Portugezi ende nuk ka filluar stërvitjet me “Djajtë e Kuq”, teksa raportohet se kërkon tashmë një klub të ri, por që ende nuk ka asgjë konkrete.

Një nga skuadrat që është lidhur kohët e fundit me transferimin e CR7 është edhe Atletico Madrid.

Por, tifozët e klubit spanjoll janë shprehur kundër transferimit në “Wanda Metropolitano”, shkaku se pesë herë fituesi i “Topit të Artë” është një ikonë e rivalëve të tyre, Real Madridit.

Duke përdorur hashtagun ‘ContraCR7’ [KundërCR7] në rrjetin social “Twitter”, shumë “Colchoneros” e kanë bërë të qartë se nuk do ta pranonin transferimin e tij.

Fans of Atletico Madrid have taken to Twitter to express their disgust at the idea of signing Cristiano Ronaldo.

Using the #ContraCR7 [Against CR7], Colchoneros are making their feelings felt. pic.twitter.com/NMnVWUpybJ

— Football España (@footballespana_) July 24, 2022