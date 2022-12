Ronaldo te Al-Nasr? Piers Morgan befason me përgjigjen

Pak orë pasi “Marca” shkaktoi një tronditje globale duke thënë se portugezi ka pranuar të bashkohet me Al-Nasr saudit nga janari i ardhshëm, Piers Morgan, gazetari i njohur anglez, ka nxituar ta mohojë këtë lajm.

Në veçanti, Morgan , i cili pak javë më parë pati një intervistë të gjatë dhe me Ronaldon, e cila në thelb solli ndërprerjen përfundimtare të marrëdhënieve të portugezit me Manchester United, postoi një postim në Twitter në lidhje me skenarin për Al-Nasr , duke komentuar “Nuk është e vërtetë”. /G.D albeu.com/