Ronaldo shpërdorues, Rangnick e shfajëson: Problemi i golit nuk është vetëm i tij

Cristiano Ronaldo nuk shkëlqen te Manchester United.

Një tjetër paraqitje e keqe ishte ndaj Southampton.

Por Ralf Rangnick, siç kishte bërë tashmë disa ditë më parë, ende e shfajëson ish-lojtarin e Juventusit:

“Ai do të kishte dashur të shënonte dhe unë gjithashtu do të kisha dashur që ai të shënonte, ashtu si i gjithë ekipi. Ai kishte shanse të mira. Por problemi nuk është vetëm i Cristianos. Si ekip ne krijojmë mjaftueshëm, por nuk jemi mjaftueshëm cinikë. Por do të isha më i shqetësuar nëse nuk do t’i ndërtonim fare këto mundësi”. /albeu.com/