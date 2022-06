Ronaldo po kërkon një rrugëdalje nga Manchester United

Cristiano Ronaldo thuhet se është i interesuar për t’u larguar nga Manchester Unitedi këtë verë, pasi dëshiron të luajë ende në Ligën e Kampionëve.

Gazeta italiane La Republicca sapo ka publikuar një raport shpërthyes për të ardhmen e mundshme të Ronaldos.

Sipas tyre, Manchester Unitedi mund të mos jetë më në të ardhmen e yllit portugez për një arsye specifike.

Me ardhjen e Erik ten Hag, Djajtë e Kuq janë gati të bëjnë ndryshime masive në stilin e lojës së ekipit që nuk përshtatet me pozicionin e Ronaldos në fushë.

Sipas këtij raporti, Ten Hag po kërkon të modifikojë strukturën në mënyrë që t’i përshtatet stilit klasik të lojës holandeze që përdori te Ajaxi.

Cristiano Ronaldo is reportedly looking to leave Manchester United, with two clubs said to be interested. 👀

