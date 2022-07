Ronaldo po bisedon me Man.United, Ferguson në tavolinë për ta bindur të qëndrojë

Cristiano Ronaldo ka mbërritur në stërvitjen e Manchester United për herë të parë që kur kërkoi të largohej nga klubi.

Sulmuesi, 37 vjeç, ka qenë i lidhur shumë me një largim mes interesimit nga Atletico Madrid dhe Sporting Lisbonës.

Atij iu dha pushim shtesë gjatë verës për shkak të “arsyeve familjare”, por ai tani është kthyer në Carrington me agjentin Jorge Mendes.

Ronaldo u kthye në Manchester të hënën vonë në mbrëmje dhe do të zhvillojë bisedime të vështira për të diskutuar të ardhmen e tij në United.

Erik ten Hag është i përfshirë në ato bisedime së bashku me legjendat e United, Bryan Robson dhe Sir Alex Ferguson, të cilët janë sjellë për të bindur Ronaldon të qëndrojë.

Por superylli është vendosur t’i tregojë klubit se NUK do ta pranojë ofertën e tyre për një marrëveshje të re dhe në vend të kësaj dëshiron të largohet.

Ronaldo është i vendosur të luajë futboll në Champions League dhe kjo do të thotë se ai do të duhet të largohet nga Old Trafford vetëm një vit pas rikthimit të tij të bujshëm.

CR7 ka një vit të mbetur në kontratën e tij me opsionin për të zgjatur qëndrimin e tij për një sezon tjetër në krye.

Djajtë e Kuq po përpiqen të bindin portugezin të qëndrojë dhe klubi është i gatshëm të pranojë një lëvizje huazimi për sezonin e ardhshëm, në mënyrë që ai të mund të luajë në kompeticionin më të mirë të klubeve evropiane.

Atletico besohet se po udhëheq garën për të nënshkruar me Ronaldon me sulmuesin të hapur për t’u bashkuar me skuadrën e Diego Simeone. /albeu.com