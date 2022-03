Ronaldo paralajmëron Italinë dhe Turqinë: Do të luftojmë për ta sjellë Portugalinë në Kupën e Botës

Rruga e tij mund të kryqëzohet me atë të Italisë në finalen e playoff-it për Kupën e Botës në Katar.

Një takim që Cristiano Ronaldo nuk mund ta humbasë, sepse mund të jetë shansi i tij i fundit për të fituar të vetmin trofe që i mungon.

Lojtari i Manchester United është emocionuar dhe ka shkruar në Instagram: “Fokus total në Botërorin 2022. Krenar, si gjithmonë, përfaqësoj Portugalinë.

E dimë që rruga nuk do të jetë e lehtë, kemi respektin maksimal për kundërshtarët me të cilët do të përballem dhe ata që ndajnë. objektivat tona të njëjta. Por së bashku do të luftojmë për ta sjellë Portugalinë në vendin që meriton”. /albeu.com/