Ronaldo nuk gjen dot rrjetën, mbyllet pa gola pjesa e parë

Portugalia dhe Sllovenia luajnë kundër njëra-tjetrës në Frankfurt, me fituesin që shkon në çerekfinale.

Ronaldo me shokë do të kërkojnë që të vazhdojnë misionin e tyre për të ngritur lart trofeun.

Nga ana tjetër, sllovenët kërkojnë të jenë një surprizë e bukur këtë Europian dhe të shtangin skuadrën e Roberto Martinez.

REZULTATI LIVE:

PORTUGALI 0-0 SLLOVENI

KOMENTI LIVE:

45+3′ Mbyllet pjesa e parë!

45+3′ Palhinha provon me një gjuajtje nga distanca, e cila shkon jashtë kuadratit.

44′ Sesko provon me një gjuajtje nga distanca, por topi ndalet nga Diogo Costa.

37′ Karnicnik ndalon një top me dorë dhe gjyqtari e ndëshkon me karton të verdhë.

34′ Ronaldo provon me një predhë nga goditja e dënimit, me topin që shkon mbi kuadratin e portës.

32′ Drkusic shkakton një ndërhyrje të gabuar ndaj Leaos dhe ndëshkohet me karton të verdhë.

31′ Ronaldo tenton me një gjuajtje me kokë, por Oblak e kontrollon pa probleme me duar.

5′ Ruben Dias godet me të majtën, por tentativa e tij shkon jashtë kuadratit.

1′ Starton sfida në Frankfurt!

FORMACIONET ZYRTARE: