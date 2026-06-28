Ronaldo ngjitet në vendin e dytë për më shumë pozicione jashtë loje në Kupat e Botës

Cristiano Ronaldo tashmë mban vendin e dytë mes futbollistëve që janë sinjalizuar më shpesh në pozicion jashtë loje në Kupën e Botës gjatë shekullit të 21-të.
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Në sfidën e fundit të fazës së grupeve në Botërorin 2026, Portugalia barazoi 0–0 me Kolumbinë, ndërsa kapiteni veteran u kap dy herë në pozicion jashtë loje.
Pas këtyre dy episodeve, 41-vjeçari ka shkuar në 23 raste gjithsej jashtë loje në historinë e paraqitjeve të tij në Kupën e Botës.
Në këtë listë, ai qëndron pas vetëm ish-sulmuesit të Holandës, Robin van Persie, i cili kryeson me 25 raste, ndërsa menjëherë pas Ronaldos renditet francezi Thierry Henry me 22.
Statistikat e Ronaldos në Kupat e Botës sipas edicioneve:
Botërori 2006: 5 raste jashtë loje
Botërori 2010: 3
Botërori 2014: 3
Botërori 2018: 1
Botërori 2022: 7
Botërori 2026: 4
Kjo shifër e vendos Ronaldon në një statistikë të veçantë në historinë e Botërorëve dhe pasqyron faktin që ai ka mbetur një pikë kyçe reference në repartin ofensiv të Portugalisë për më shumë se dy dekada.