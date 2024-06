Ronaldo mund të arrijë një rekord të jashtëzakonshëm në Euro 2024, por shoku i skuadrës mund t’ia “vjedhë”

Cristiano Ronaldo ka thyer në mënyrë rutinore rekorde gjatë gjithë karrierës së tij, dhe ai duket i destinuar të vazhdojë këtë model në Euro 2024.

Ikona portugeze po përgatitet për një fushatë të paprecedentë të Kampionatit Evropian në Gjermani, dhe paraqitja e tij atje do ta shohë atë të vazhdojë të qëndrojë i vetëm në arritjet e tij.

Në moshën 39-vjeçare, Ronaldo do të jetë kapiteni më i vjetër në Euro 2024.

Ronaldo shkon në Euro 2024 si lojtari me më shumë paraqitje në historinë e futbollit ndërkombëtar, pasi ka luajtur për vendin e tij 207 herë që nga debutimi i tij në 2003.

Dhe vetëm duke u emëruar në skuadrën e Portugalisë për turneun e verës, 39-vjeçari do të jetë lojtari i vetëm në turne që ka luajtur mbi 200 ndeshje për vendin.

Kjo arritje bëhet edhe më e jashtëzakonshme kur merret parasysh se kapiteni i Al-Nassr do të mbetet i pakrahasueshëm në këtë arritje kur gara të përfundojë më 14 korrik.

Heroi i Kroacisë, Luka Modric do të jetë lojtari i dytë me më së shumti paraqitje në Euro 2024 me 175 sosh, që do të thotë se edhe nëse do të luante maksimumi shtatë ndeshje, ai përsëri nuk do të ishte në gjendje të arrinte Ronaldon.

Fituesi i Euro 2016 do të shpresojë se ky nuk është rekordi i vetëm që ai mban deri në datën e përfundimit të eventit.

Ai aktualisht ka shumë shanse për të shkruar emrin e tij në librat e historisë këtë verë.

Tashmë golashënuesi rekord ​​në historinë e Kampionatit Evropian, Ronaldo do të kërkojë të rrisë numrat.

Dhe ai do të dëshirojë të bëhet vetëm lojtari i dytë që fiton shumë kampionate evropiane si kapiten, duke iu bashkuar legjendës spanjolle Iker Casillas që e fitoi atë në 2008 dhe 2012.

Megjithatë, ka disa bëma që ish-ylli i Manchester United dhe Real Madridit mund t’i shihte të eklipsuara nga një nga shokët e tij të skuadrës.

Si një nga profesionistët më të vjetër që shkon në Gjermani, ai me siguri do të kërkojë të provojë se mosha është vetëm një numër pasi ai synon të bëhet lojtari më i vjetër për të arritur momente të ndryshme, duke përfshirë edhe fitimin e garës.

Sidoqoftë, me qendërmbrojtësin veteran Pepe që tani i bashkohet skuadrës portugeze për turneun në moshën 41-vjeçare, Ronaldo do t’i duhej t’ia lëshonte këto tituj bashkatdhetarit të tij.

Mbrojtësi i Portos mund t’i japë Ronaldos pesë arritje të ndryshme të lidhura me moshën në Gjermani.

Ronaldo, megjithatë, do të bëjë gjithçka që mundet për të siguruar që kjo të mos ndodhë.

Ai do të nisë turneun e tij të martën, më 18 qershor, ndërsa Portugalia përballet me Çekinë në Grupin F.