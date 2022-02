Ronaldo luan sot ndaj Brighton, por mamaja e tij ka shkuar për të ndjekur Sporting

Zemra do të jetë në Manchester, ku djali i tij do të përballet me Brighton.

Por koka dhe trupi janë në Lisbonë. Mbrëmje speciale për Dolores Aveiro, nënën e Cristiano Ronaldos, e cila sonte ndodhet në Alvalade për të ndjekur Sporting CP, skuadrën e Lisbonës së cilës nuk e ka fshehur asnjëherë se është tifoze dhe në të cilën është rritur CR7, për t’u përballur me Manchester Cityn e Pep Guardiolës.

Një skuadër me të cilën Ronaldo ishte shumë pranë verës, përpara se të zgjidhte të rikthehej te United./ h.ll/albeu.com