Ronaldo-Lewandowski. Si mund të luajë Barcelona me portugezin në sulm?

Gjatë gjithë verës është përfolur për transferimin e Robert Lewandowskit, por çka nëse transferimi i portugezit rezulton i vërtetë?

Ja si mund të futet portugezI në skuadrën e XaviT.

Opsioni 1

Ter Stegen; Dest, Araujo, Kunde, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Rafinha, Ronaldo, Fati.

Ka ikur koha kur Cristiano Ronaldo ishte sulmuesi më i shpejtë në botë, duke luajtur shumë në krahë. Nëse i bashkohet Barçës, me shumë mundësi do të luajë si një sulmues që nuk shtyp fort, por është ende mjaft efektiv në kundërshtar, shkruan albeu.com.

I rrethuar nga disa lojtarë vërtet kreativë në mesfushë dhe sulm, portugezi 37-vjeçar mund të tejkalojë numrin e 24 golave ​​të tij për Manchester United sezonin e kaluar.

Opsioni 2

Ter Stegen; Araujo, Pique, Kunde; Busquets; Dembele, Kessy, Pedri, Alba; Ronaldo, Faty.

Në fakt, Cristiano ka luajtur disa ndeshje me tre mbrojtës sezonin e kaluar. Do të ishte interesante të shihje se si luan sulmuesi së bashku me Ousmane Dembele, i cili është jashtëzakonisht efektiv në lojën e shpejtë dhe Ansu Fati, i cili mund të luajë një “nëntë false” këtu. /albeu.com/