“Ronaldo është lojtari më i mirë i të gjitha kohërave”

“Ronaldo është më i miri i të gjitha kohërave. Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi kanë karriera që zgjasin më shumë dhe janë në krye për 15 vjet. Megjithatë, nëse flasim për talentin dhe aftësinë, askush nuk mund ta kalojë brazilianin Ronaldo”, tha Mourinho.

Ai kujtoi sezonin 1996/1997. kur ai punoi së bashku me Ronaldon në Barcelonë.

Mourinho: “Si hablamos de talento, the best is neither Messi nor Cristiano”

“E kuptova që Ronaldo është futbollisti më i mirë që kam parë ndonjëherë në fushë. Pastaj e pashë në Barcelona. Dëmtimet ia shkatërruan karrierën, e cila mund të ishte e mahnitshme. Megjithatë, talenti që futbollisti brazilian 19-vjeçar kishte në atë kohë te Barcelona ishte diçka e pabesueshme”, tha Mourinho.

Ronaldo në karrierën e tij ka luajtur për Cruzeiro, PSV, Barcelona, ​​Inter, Real, Milan dhe Corinthians. Ai përfundoi karrierën e tij si lojtar në vitin 2011. Ai shënoi 62 gola në 98 ndeshje për kombëtaren braziliane. /G.D albeu.com/