Ronaldo është i pakënaqur me infrastrukturën e Man United, pishina dhe sauna nuk ishin rinovuar që nga viti 2009

Cristiano Ronaldo është i pakënaqur me cilësinë e objekteve në të cilat Man United përgatitet për ndeshje.

Sipas The Athletic, njerëzit e afërt me Ronaldon theksojnë se standardet me të cilat është mësuar Cristiano janë shumë më të larta se ato që ai ka gjetur te Manchester United. Sulmuesi beson se struktura drejtuese e klubit, logjistika, zbatimi i operacioneve të ndryshme dhe niveli i infrastrukturës nuk korrespondojnë me nivelin e ekipeve më të mira në botë, shkruan albeu.com.

United ka plane afatgjata për të përmirësuar bazën dhe stadiumin, por klubi ka bërë ndryshime të vogla. Ky vendim është marrë pjesërisht për shkak të pakënaqësisë së shprehur nga Ronaldo. Në veçanti, Manchester United rinovoi pishinën dhe saunën, të cilat nuk janë rindërtuar që kur Ronaldo u largua nga klubi në vitin 2009.

Cristiano ndjeu ndryshimin midis Juventusit dhe Man United pas ndryshimit të klubit. Pra, klubi italian ka një hotel modern dhe ambientet stërvitore të Juves ndodhen pranë stadiumit, gjë që thjeshton logjistikën. Te United proceset organizohen ndryshe.

Përveç kësaj, Ronaldo ka shprehur pakënaqësi për mënyrën e menaxhimit të klubit. Në veçanti, në një nga takimet, portugezi u ankua se Manchester United nuk kishte një drejtor sportiv. Ai e ka shprehur këtë ide pavarësisht se drejtor i futbollit në United është drejtori i futbollit, John Murtaugh. /albeu.com/