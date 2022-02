“Ronaldo duhet të shënoj më shumë gola”

Ralf Rangnick, menaxheri i Manchester United, tha se Cristiano Ronaldo “duhet të shënojë më shumë gola”, por se problemi është i përgjithshëm për ekipin.

United, i cili pret Southampton të shtunën, nuk ka fituar asnjë nga dy ndeshjet e fundit dhe ka shfaqur një mungesë alarmante objektivi kundër Middlesbrough dhe Burnley. Përveç kësaj, Cristiano shton pesë ndeshje pa parë derën, serinë e tij më të keqe që nga viti 2013.

“Kjo nuk ka të bëjë vetëm me të,” tha Rangnick në një konferencë shtypi. Ai duhet të shënojë më shumë gola, natyrisht, sepse ne po krijojmë raste, por ai nuk ka shënuar mjaftueshëm. Por nuk është problem vetëm me Cristianon. Kjo ndodh edhe me lojtarët e tjerë. Ne nuk po shënojmë mjaftueshëm. Nëse shikoni me të gjitha shanset që kemi krijuar, ne duhet të përmirësohemi në javët e ardhshme”, shtoi ai. /albeu.com/