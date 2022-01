Ronald Araujo do të rinovojë me Barcelonën deri në vitin 2027

Rinovimi i Ronald Araujo ka pësuar një përshpejtim të madh në këto ditë të fundit dhe kjo do të ishte shumë afër realizimit. Pavarësisht se ka një ofertë shumë të rëndësishme nga Manchester United, uruguaiani është shumë i lumtur në Barcelonë dhe me rolin kryesor që po i jep Xavi Hernandez, ndaj objektivi i tij i parë ka qenë gjithmonë vazhdimi.

Kësaj duhet shtuar se lojtari sapo ka blerë një shtëpi në Barcelonë, përveçse ka një vajzë dhe tani për tani ndryshimi i peizazhit do të ishte kundërproduktiv për ambientin e tij familjar.

Në mbledhjen e fundit u hodhën bazat e kontratës së ardhshme dhe nëse nuk ndryshon asgjë, lojtari do të qëndrojë në ligë me klubin deri në vitin 2027. Kjo do të sjellë edhe rritje të konsiderueshme pagash dhe në mungesë të disa anëve, marrëveshjen e re mund të bëhet zyrtare javën e ardhshme. r.t/albeu.com