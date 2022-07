Romelu Lukaku ndez motorët, rikthehet dhe shënon dy gola me Interin (VIDEO)

Romelu Lukaku fillon të ngrohë motorët për sezonin e ardhshëm.

Sulmuesi belg filloi stërvitjen me Interin ditën e djeshme dhe shënoi menjëherë dy gola në ndeshjen e parë të tijë me shokët e ekipit.

Goli i parë erdhi pas një pasimi të Lautaros dhe belgu me anë të një gjuajtje me të majtën e tij, dërgoi topin në rrjetë. Ndërsa goli i dytë erdhi me anë të penalltisë.

Inter ka publikuar këto dy gola në rrjetin e tyre social dhe ka komentuar “E nisim aty ku e lamë”, duke nënkuptuar se Lukaku e mbylli aventurën me Interin duke shënuar dhe po e rinis edhe njëherë duke shënuar./h.ll/albeu.com