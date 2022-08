Roma-Wijnaldum drejt finalizimit, PSG aprovon transferimin

Duket se Wijnaldum do të transferohet në Itali më shpejt sesa mendohej.

PSG dhe Roma kanë arritur totalisht marrëveshje, madje francezët do të paguajnë një pjesë të pagës së holandezit. Wijnaldum do të transferohet në formë huazimi, por me të drejtë blerjeje.

Ky do të jetë një përforcim shumë i rëndësishëm për klubin italian, që sa vjen edhe forcohet akoma edhe më shumë./ h.ll/albeu.com

Gini Wijnaldum is finally set to sign with AS Roma! Agreement reached as green light just arrived from Paris Saint-Germain on loan move. Time for documents, here we go soon 🚨🟡🔴 #ASRoma

PSG are prepared to close on Renato Sanches after Wijnaldum departure. pic.twitter.com/U04IxnUBCa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2022