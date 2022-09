Roma, Mourinho: Në pjesën e dytë mentaliteti i duhur. Belotti? Ai duhet të shënojë gola

Jose Mourinho foli për “Sky Sport” pas suksesit kundër Helsinki.

“Dybala shënoi golin e parë, por në pjesën e dytë skuadra hyri me një qëndrim tjetër. Ne shënuam dy gola të tjerë dhe po kërkonim të tretin. Më vjen keq që ata përfunduan me 10 lojtarë, VAR veproi mirë, por si trajner i kam përjetuar këto momente dhe e di që nuk është mirë të luash me një lojtar mangut.

Helsinki është një ekip i organizuar mirë, me ide të qarta dhe pa lojtarë të mëdhenj, por një ekip shumë i mirë.”

Çfarë përfaqësonte rikthimi i Zaniolos?

“Ai sulmon mbrojtësit, ai shkon në një me një me top ose pa top.Ai ka tranzicione në mbrojtje, ai është një djalë bujar kur humbet topin. Natyrisht unë refuzoj ta bëj këtë lojë një gjë të jashtëzakonshme sepse nuk ka ndeshje kur luani 11-të kundër 10-të për 75 minuta”,është shprehur Mourinho.

Belloti?

“Ai është një sulmues goli. Mua nuk më intereson mënyra se si luan ai, por më intereson goli. “Gjeli” duhet vetëm të shënojë gola në çdo mënyrë, me kokë, me këmbë, me të pasme, me gjoks, si të dojë, vetëm të shënojë.”/ h.ll/albeu.com